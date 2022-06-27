Руководитель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов призвал не воспринимать дезинформацию о дефолте в России в качестве обычного пропагандистского хода.
"Помимо антироссийского PR-эффекта данный мошеннический трюк должен, по мнению русофобов, оправдать последующую кражу российских активов", — сказал сенатор.
Он подчеркнул, что действия западных чиновников являются преступлениями. Эти политики должны не только вернуть средства страны, но и компенсировать моральный вред, отметил Климов.
Ранее российский сенатор Владимир Джабаров сказал, что данные о дефолте в нашей стране являются дезинформацией. Также член СФ назвал западных политиков "наглецами".
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