Сенатор Климов назвал сообщения о дефолте в России мошенническим трюком

Руководитель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов призвал не воспринимать дезинформацию о дефолте в России в качестве обычного пропагандистского хода.

"Помимо антироссийского PR-эффекта данный мошеннический трюк должен, по мнению русофобов, оправдать последующую кражу российских активов", — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что действия западных чиновников являются преступлениями. Эти политики должны не только вернуть средства страны, но и компенсировать моральный вред, отметил Климов.

Ранее российский сенатор Владимир Джабаров сказал, что данные о дефолте в нашей стране являются дезинформацией. Также член СФ назвал западных политиков "наглецами".