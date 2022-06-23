Аналитики: уход иностранных компаний не способен оголить рыбные прилавки в РФ

Уход предприятия "Санта Бремор" с российского рынка не сформирует дефицит рыбы из семейства лососёвых в стране. Об этом пишет zr.media.

По словам аналитиков ТГ "Трепанг ДВ", бренд "Санта Бремор" завоевал популярность в России, однако ему пришлось объявить о приостановке поставок в российские магазины из-за снижения объёмов отгрузок сырья из стран, где выращивается лосось.

При этом специалисты подчеркнули: уход компании с рынка РФ не сможет оголить рыбные прилавки.

Они пояснили, что освободившиеся места вскоре займут новые торговые марки, ведь Россия является одним из самых крупных мировых добытчиков тихоокеанских лососей. Перерабатывающие заводы, отметили эксперты, наладят производство продукции из российской горбуши, кеты и нерки.

Кроме того, за последние пять лет объёмы лососей, выращиваемых рыбоводами в РФ, выросли почти вдвое. Только в Приморье работают шесть рыборазводных заводов общей мощностью выпуска более 85 миллионов штук молоди лососёвых в год. В связи с этим предпосылок для дефицита сырья, позволяющего производить товары из красной рыбы, сейчас вообще нет в РФ, считают эксперты ТГ "Трепанг ДВ".