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Эксперт Корнев назвал причины подорожания красной икры до пяти тысяч за кг

Экономика

Подорожание красной икры — это сезонное явление, отметил Виталий Корнев, президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. Он рассказал, когда можно ожидать снижения цены на деликатес.

Эксперт Корнев назвал причины подорожания красной икры до пяти тысяч за кг

Эксперт заметил в беседе с NEWS.ru, что последние месяцы уходящего года всегда характерны увеличением продаж красной икры.

"40-50% потребления приходится на ноябрь — декабрь, это не ажиотаж, а обычное сезонное увеличение продаж икры перед Новым годом", — сказал Корнев.

Он добавил, что потребление этого продукта выросло, что существенно отразилось на его рыночной цене.

Снижение стоимости лососевой икры возможно только после Нового года, если продавцы будут располагать красной икрой после праздников, цена упадёт, резюмировал Корнев.

Ранее Pravda.Ru писала, что красная икра резко подскочила в цене. Накануне новогодних праздников за деликатес придётся заплатить больше пяти тысяч рублей за килограмм.

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Когда подешевеет красная рыба и икра
Автор: Елена Федорова
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