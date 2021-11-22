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Цены на красную икру побили исторический максимум

Экономика

Красная икра резко подскочила в цене. Накануне новогодних праздников, за деликатес придётся "выложить" больше пяти тысяч рублей за килограмм.

Цены на красную икру побили исторический максимум

Как отмечают аналитики, это на 30% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Цены впервые за историю наблюдений превысили порог в пять тысяч рублей.

Так, согласно сообщению Росстата, цены на красную икру не поднимались уже больше 20 лет, с 2000 года. Однако несмотря на увеличение добычи рыбы семейства лососевых, стоимость побила рекордную отметку. В 2000 году килограмм деликатеса можно было купить за 675 рублей.

"Подорожала в рознице и красная рыба: цена за 1 кг лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде выросла в октябре 2021 года год к году на 16% — с 726,9 до 845,3 рублей", — цитирует ведомство РБК.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что впервые за долгое время российским космонавтам на МКС не отправят икру к новогоднему столу. Как сообщили отделе питания экипажа Международной космической станции, от деликатеса члены экипажа отказались и "не заказывали" доставку.

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Красная икра на вес золота
Автор: Екатерина Широкова
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