Аналитик Юшков: Россия восстанавливает экспорт нефти

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Россия начала увеличивать экспорт нефти. Как подчеркнул аналитик, не только азиатские, но и западные корпорации заинтересовались ресурсами нашей страны.

"По косвенным данным можно судить, что Россия экспортирует нефти меньше, чем в феврале, но больше, чем в марте и апреле. Шоковая ситуация на рынке постепенно уходит", — сказал специалист, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.

Вместе с этим собеседник издания рассказал о недостатках переориентации продаж российского топлива. По данным Юшкова, Москве приходится поставлять нефть со скидкой.

Ранее научный сотрудник центра "Независимый институт" Иван Эланд указал на попытки американского лидера Джо Байдена снизить цены на нефть в мире. Как отметил специалист, унижение президента перед Саудовской Аравией можно назвать бессмысленным.