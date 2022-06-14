Аналитик: унижение Байдена перед Саудовской Аравией не снизит цены на нефть

Старший научный работник центра "Независимый институт" Иван Эланд сообщил, что американские власти намерены любым способом заставить лидеров Саудовской Аравии уменьшить стоимость нефти.

"Этот поход обернётся лишь бессмысленным унижением Джо Байдена", — сказал специалист, слова которого приводит The National Interest.

Вместе с этим учёный предупредил, что у президента США не получится повысить объёмы производства ресурсов в мире. Предприниматели помнят, как во время пандемии COVID-19 резко подешевела нефть, пояснил эксперт.

По мнению Эланда, встреча американского лидера с представителями Саудовской Аравии и использование резервов США необходимы Байдену для получения политических очков перед выборами. Как отметил специалист, Вашингтон может избежать кризиса, если отменит санкции в отношении Венесуэлы и Ирана.

Ранее аналитики агрегатора цен на бензин GasBuddy связали рекордную стоимость топлива с подорожанием нефти на мировом рынке.