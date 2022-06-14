Старший научный работник центра "Независимый институт" Иван Эланд сообщил, что американские власти намерены любым способом заставить лидеров Саудовской Аравии уменьшить стоимость нефти.
"Этот поход обернётся лишь бессмысленным унижением Джо Байдена", — сказал специалист, слова которого приводит The National Interest.
Вместе с этим учёный предупредил, что у президента США не получится повысить объёмы производства ресурсов в мире. Предприниматели помнят, как во время пандемии COVID-19 резко подешевела нефть, пояснил эксперт.
По мнению Эланда, встреча американского лидера с представителями Саудовской Аравии и использование резервов США необходимы Байдену для получения политических очков перед выборами. Как отметил специалист, Вашингтон может избежать кризиса, если отменит санкции в отношении Венесуэлы и Ирана.
Ранее аналитики агрегатора цен на бензин GasBuddy связали рекордную стоимость топлива с подорожанием нефти на мировом рынке.
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