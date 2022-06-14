Мир снова стоит на пороге разделения на "своих" и "чужих" из-за новой холодной войны, сообщил в колонке для РБК председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
Он констатировал окончание эпохи глобализации, какой она была в прежнем виде, и предрёк, что Запад будет создавать препятствия для доступа РФ на мировой рынок.
"Мир, вероятно, будет снова жёстко поделен на "своих" и "чужих". Это холодная война 2.0", — отметил Костин.
Он напомнил о словах главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая сказала, что страны хорошо себя вести, чтобы заслужить доступ на мировой рынок.
"Россия получила "красную карточку". Китай — пока "желтую", — подчеркнул глава ВТБ.
Он выразил уверенность в том, что антироссийские санкции будет действовать долго, и российские финансовые организации будут продолжать политику девалютизации активов.
Костин добавил, что России позволили интегрироваться в глобальный рынок, как игроку второго эшелона. Запад не принимал во внимание её национальные интересы и вёл с Москвой неравноправный диалог.
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