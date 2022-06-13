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Власти Германии выделят Gazprom Germania до 10 миллиардов евро

Экономика

Принадлежавшая ранее российскому "Газпрому" компания Gazprom Germania может получить от властей ФРГ до 10 млрд евро на стабилизацию своего положения. Об этом сообщает Bloomberg.

"Власти Германии готовятся предоставить миллиарды евро для спасения бывшего подразделения "Газпрома". Банк KfW Group, как ожидается, выдаст кредит в размере от 5 до 10 млрд евро", — говорится в сообщении.

По данным агентства, Gazprom Germania может получить финансовую поддержку уже на этой неделе. Предполагается, что эти деньги помогут стабилизировать положение компании.

В настоящее время Gazprom Germania находится под контролем отраслевого регулятора Германии, и Россия ограничила поставки газа компании.

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Автор: Камиль Джабраилов
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