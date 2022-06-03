Пока McDonald's шумно уходит из России, его ближайший конкурент Burger King, который тоже сильно страдает от давления со стороны Запада, сниматься с насиженных мест не собирается.
И, как выяснилось, не потому что не хочет терять горячий прибыльный рынок и вовсе не из-за любви к россиянам. Не уходит потому, что не может: попал в самую настоящую юридическую ловушку.
Часть проблемы заключается в сложности генерального франчайзингового соглашения в стиле совместного предприятия.
В отличие от конкурирующей McDonald's Corp, которая владеет подавляющим большинством своих офисов в России и сейчас как раз продаёт их существующему франчайзи, материнская компания Burger King в Торонто не владеет ни одним из своих собственных ресторанов в нашей стране.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Сдача Вооружёнными силами Северодонецка объявлена украинской стороной запланированной хитростью.