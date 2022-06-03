Burger King попал в юридическую ловушку, не выпускающую его из России

Пока McDonald's шумно уходит из России, его ближайший конкурент Burger King, который тоже сильно страдает от давления со стороны Запада, сниматься с насиженных мест не собирается.

И, как выяснилось, не потому что не хочет терять горячий прибыльный рынок и вовсе не из-за любви к россиянам. Не уходит потому, что не может: попал в самую настоящую юридическую ловушку.

Часть проблемы заключается в сложности генерального франчайзингового соглашения в стиле совместного предприятия.

В отличие от конкурирующей McDonald's Corp, которая владеет подавляющим большинством своих офисов в России и сейчас как раз продаёт их существующему франчайзи, материнская компания Burger King в Торонто не владеет ни одним из своих собственных ресторанов в нашей стране.

Материнская компания Restaurant Brands International Inc (RBI) владеет 15% акций Burger King Russia Ltd, работающего в России.

30% акций у предпринимателя Александра Колобова .

. Остальные принадлежат банку ВТБ (находится под санкциями) и киевской частной инвестиционной компании Investment Capital Ukraine (ICU).