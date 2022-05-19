Популярная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's продаст свой бизнес в России предпринимателю из Сибири Александру Говору, об этом пишет atas.info.
Отмечается, что рестораны могут возобновить работу на территории РФ в середине лета, но под другим брендом. Планируется сменить логотип, название и некоторые позиции меню.
Ранее сообщалось, что McDonald's окончательно уходит с рынка РФ. Компания планировала продать все свои российские рестораны местному покупателю.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал оказать поддержку сети McDonald's при переходе под управление российского бизнеса. Он убеждён: информация о возвращении сети обрадует и персонал, и клиентов.
В ряде западных стран была развёрнута информационная кампания против тех, кто сохраняет свой бизнес в России. Стало известно, что McDonald's принял решение временно закрыть все рестораны в РФ и приостановить операции на российском рынке. Позже компания PepsiCo тоже решила остановить реализацию своих напитков на территории России на фоне событий на Украине.
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