McDonald’s продаст свой бизнес в РФ предпринимателю из Сибири

Популярная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's продаст свой бизнес в России предпринимателю из Сибири Александру Говору, об этом пишет atas.info.

Отмечается, что рестораны могут возобновить работу на территории РФ в середине лета, но под другим брендом. Планируется сменить логотип, название и некоторые позиции меню.

Ранее сообщалось, что McDonald's окончательно уходит с рынка РФ. Компания планировала продать все свои российские рестораны местному покупателю.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал оказать поддержку сети McDonald's при переходе под управление российского бизнеса. Он убеждён: информация о возвращении сети обрадует и персонал, и клиентов.

В ряде западных стран была развёрнута информационная кампания против тех, кто сохраняет свой бизнес в России. Стало известно, что McDonald's принял решение временно закрыть все рестораны в РФ и приостановить операции на российском рынке. Позже компания PepsiCo тоже решила остановить реализацию своих напитков на территории России на фоне событий на Украине.