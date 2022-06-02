Политолог Баширов: Тайвань заранее проиграл "микросхемную войну" России

"Великая микросхемная война", которую Тайвань решил объявить России, уже проиграна островным государством, уверен политический эксперт Марат Баширов.

Тайвань заявил о прекращении экспорта в Россию и Белоруссию микрочипов с тактовой частотой более 25 МГц и запретил экспортировать литографическое оборудование для производства таких полупроводников.

Баширов напомнил "островитянам", что для производства микросхем им необходим неон, а 40% производства этого инертного газа находится на Украине.

Сейчас крупнейшие украинские заводы "Крионин" и "Ингаз", производившие неон, остановлены, что вызвало мировой дефицит на их продукцию. Стоимость инертного газа на глобальном рынке уже выросла в девять раз и продолжает увеличиваться.

Вторым и третьим крупными поставщиками неона являются Китай и Россия, а потому ссориться Тайваню с ними не стоит, так как полупроводники — основная статья экспорта острова.

"Скоро у вас вообще не останется возможности их производить", — напомнил Баширов тайваньский властям.