Регулирование цен в России может привести к дефициту товаров

Экономист Илья Петров объяснил, чем опасно госрегулирование цен на продукты и товары первой необходимости

Кандидат экономических наук Илья Петров высказался по поводу предложения лидера КПРФ Геннадия Зюганова ввести госрегулирование цен. Специалист считает, что фиксированные цены на товары могут спровоцировать спекуляции и уменьшение ассортимента.

"На мой взгляд, инфляция в РФ требует жестких и комплексных мер со стороны правительства, обычным регулированием ценообразования здесь не обойтись", — цитирует слова экономиста ФБА "Экономика сегодня".

Петров признаёт, что рост цен ведет к снижению доходов населения, что в свою очередь снижает покупательскую способность граждан РФ. Он призвал обратить внимание на деятельность ретейлеров, которые завышают цену на 100 и более процентов.

"Необоснованное завышение цен ради собственной наживы — угроза для России, особенно сейчас, когда ситуация в экономике и так непростая", — объяснил Петров.

Ранее экономист Григорий Баженов объяснил, грозит ли России дефицит товаров.