Экономист Баженов объяснил, грозит ли России дефицит товаров

Экономист, автор проекта Furydrops Григорий Баженов рассказал, угрожает ли России нехватка товаров первой необходимости.

Пустые полки с сахаром, товарами гигиены и офисной бумагой заставляют жителей России опасаться тотального дефицита товаров. Насколько реальна такая экономическая угроза, объяснил эксперт.

Баженов отметил, что слово "дефицит” необходимо взять в кавычки. Он объяснил, что речь идёт скорее о временном сбое в поставках, вызванным ажиотажным спросом.

"Начнем с товаров гигиены. Почему вдруг такой ажиотаж? 14 марта компания Procter&Gamble объявила о том, что повышает отпускные цены на 40%. Обычно, когда потребители ожидают значительного роста цен, они бегут покупать товары, учитывая, что в будущем на них тратить придется больше. Вот тут как раз и проявляет себя ажиотажный спрос", — цитирует слова экономиста Telegram-канал "Кровавая барыня".

Эксперт отмечает, что действующие цепочки поставок не рассчитаны на такую активность. Из-за этого в магазинах временно появляются пустые полки.

"Цепочки поставок наладят, ажиотаж схлынет — полки снова наполнятся. Это же относится к сахару, которого мы производим больше, чем потребляем. Это же относится и к бумаге — наладят цепочки поставок импортных химикатов, и все вернется в норму", — заверил экономист.

Хронический дефицит, по словам Баженова, возможен, если будут установлены фиксированные цены на товары ниже рыночных.