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Автор Елена Былкина

Экономист Баженов объяснил, грозит ли России дефицит товаров

Экономика

Экономист, автор проекта Furydrops Григорий Баженов рассказал, угрожает ли России нехватка товаров первой необходимости.

Экономист Баженов объяснил, грозит ли России дефицит товаров

Пустые полки с сахаром, товарами гигиены и офисной бумагой заставляют жителей России опасаться тотального дефицита товаров. Насколько реальна такая экономическая угроза, объяснил эксперт.

Баженов отметил, что слово "дефицит” необходимо взять в кавычки. Он объяснил, что речь идёт скорее о временном сбое в поставках, вызванным ажиотажным спросом.

"Начнем с товаров гигиены. Почему вдруг такой ажиотаж? 14 марта компания Procter&Gamble объявила о том, что повышает отпускные цены на 40%. Обычно, когда потребители ожидают значительного роста цен, они бегут покупать товары, учитывая, что в будущем на них тратить придется больше. Вот тут как раз и проявляет себя ажиотажный спрос", — цитирует слова экономиста Telegram-канал "Кровавая барыня".

Эксперт отмечает, что действующие цепочки поставок не рассчитаны на такую активность. Из-за этого в магазинах временно появляются пустые полки.

"Цепочки поставок наладят, ажиотаж схлынет — полки снова наполнятся. Это же относится к сахару, которого мы производим больше, чем потребляем. Это же относится и к бумаге — наладят цепочки поставок импортных химикатов, и все вернется в норму", — заверил экономист.

Хронический дефицит, по словам Баженова, возможен, если будут установлены фиксированные цены на товары ниже рыночных.

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Автор: Елена Былкина
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