Банк Испании: полный отказ от торговых связей с РФ будет стоить стране 2,4% ВВП

Испанская экономика значительно "просядет" в случае полного разрыва всех торговых отношений с Россией. По данным экономического бюллетеня, который был выпущен банком Испании 31 мая, самое неблагоприятное развитие событий лишит государство 2,4 процентов ВВП.

Наибольший урон вызовет прекращение импорта российских энергоресурсов, которое приведёт к снижению ВВП до 1,4% в течение первого года.

Прекращение поставок российских нефти и газа ощутимо ударит по всем областям экономики Испании и неизбежно приведёт к перебоям на производстве.

Также после разрыва торговых отношений с РФ ускорится рост инфляции на 1,7%.

При этом в банке Испании отметили, хоть экономика страны и будет переживать "шок", он будет временным. Ситуация постепенно наладится, когда Испания найдёт замену российским поставщикам энергоносителей и новые рынки для продажи своих товаров, отметили эксперты.