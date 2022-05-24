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Автор Светлана Нерадовская

На Украине наблюдается острый дефицит гречки из-за отсутствия импорта из РФ

Экономика

На Украине ощущается острая нехватка гречки из-за того, что торговые отношения с Россией были прерваны. Об этом сообщил украинский телеканал "1+1".

На Украине наблюдается острый дефицит гречки из-за отсутствия импорта из РФ

В сюжете отмечается, что гречки не хватает как в магазинах, так и в виде посевного материала, из-за чего цена на эту крупу резко пойдёт вверх.

"Сегодня Россия фактически закрыта для поставок гречки — мы начали ощущать большой дефицит на нашем рынке, как посевного материала, так и обычной гречки. И это приведет к резкому подорожанию", — отметил глава "Международной ассоциации гречки" Сергей Громовой.

Директор добавил, что фермеры Украины в последнее время отдают предпочтение более рентабельным сельхозкультурам вместо гречки.

По прогнозу Громового, минимальная цена гречки возрастёт до 90 гривен за килограмм (3,04 доллара). Уже сейчас самая дешёвая крупа в украинских супермаркетах стоит дороже 70 гривен (2,37 долларов).

До начала спецоперации половина поставок гречки шла на Украину из России, вторая половина гречки выращивалась местными аграриями.

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Автор: Светлана Нерадовская
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