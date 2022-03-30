Эксперт объяснил, почему закупать продукты впрок — плохая идея

EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Предприниматель: еды в России хватит на всех

Общество

На фоне антироссийских санкций многие россияне начали закупать впрок продукты длительного хранения. Цены на еду устремились вверх, и даже возник дефицит некоторых товаров. Например, сахара. Видеоролики со штурмующими выкаченные со склада магазина тележки с сахаром заполонили соцсети.

Предприниматель: еды в России хватит на всех

Насколько разумно такое поведение? Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал предприниматель Илья Завельский.

По его словам, дефицит некоторых продуктов, который мы образовался в России связан исключительно с ажиотажным спросом. Причём, ничем не обоснованным. Ибо и сахара, и гречки, и другой еды на складах более, чем достаточно. Их не стало меньше ни после начала спецоперации на Украине, ни после введения санкций.

- Ажиотаж такой, что тот же самый сахар просто не успевают фасовать. Зайдите в магазин, где на прошлой неделе полки брали штурмом, и увидите – лежит сахар спокойно. На него уже и внимания не обращают, потому как затарились все.

Проблема в том, что люди старшего поколения помнят времена дефицита. Настоящего. Когда не было ничего. Они-то, в основном, и паникуют сейчас. Молодёжь же спокойна. И не скупает продукты. Я думаю, что через пару недель всё восстановится. И количество товаров на полках, и цены на них.

Главное сейчас вспомнить: едой на всю жизнь запастись не получится. Если страшновато, то возьмите себе небольшой запас для спокойствия, чтобы вы знали, что вам хватит на несколько, условно говоря, недель. Но закупаться так, чтобы потом это все стояло и портилось – не надо. Деньги свои пожалейте. Вбухивать их в продукты не очень разумно, ведь у всего же есть срок годности. Постоят запасы, а потом всё выбрасывать придётся.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Эксперт объяснил, почему закупать продукты впрок — плохая идея
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Sberbank
Новости
Предприниматель: еды в России хватит на всех
Астролог о "черной полосе" Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Noize MC и Монеточка переплюнули пугачевых и галкиных
Елена Малышева уехала в США, где живёт её сын
Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдёт после 10 апреля
Ветеран спецслужб об украинских военных: "Эти вояки должны сидеть в тюрьме"
Малышева и "Жить здорово!", возможно, останутся на Первом канале, но не сейчас
Татьяна Буланова показала нового мужчину
Ведущий Матч ТВ пожелал футболистам сборной Польши провала
Симоньян посетила Абхазию и переговорила с лидером республики: "Наши люди"
Популярное
Мир. Новости мира
"Мединский слил переговоры": Украина празднует перемогу, в России — паника

Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.

"Мединский слил переговоры": Украина празднует перемогу, в России — паника
Норкин высказался о судьбе звёзд, покинувших Россию: "Никому не будут нужны"
Шоу-бизнес
Норкин высказался о судьбе звёзд, покинувших Россию: "Никому не будут нужны"
Мир. Новости мира
Трамп попросил Путина обнародовать сведения о связях Хантера Байдена
Политика. Новости и аналитика
Кадыров уверен, что формулировка заявлений Мединского ошибочна
Ирина Шлионская Заброшенный город Бостон Миллс приобрёл славу "адского места" Ирина Шлионская Любовь Степушова В Казахстане организовали травлю русской за одобрение действий России на Украине Любовь Степушова Игорь Буккер Иудеи не могли произносить, но записали имя Бога Игорь Буккер
Шоу-бизнес
Алла Пугачева подается на израильское гражданство
Кремль
Стратегия или позор в Стамбуле: все ждут объяснений от Путина
Песков попросил призывающих идти до конца на Украине не поддаваться эмоциям
Мир. Новости мира
Песков попросил призывающих идти до конца на Украине не поддаваться эмоциям
Последние материалы
Астролог о "черной полосе" Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Noize MC и Монеточка переплюнули пугачевых и галкиных
Елена Малышева уехала в США, где живёт её сын
Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдёт после 10 апреля
Ветеран спецслужб об украинских военных: "Эти вояки должны сидеть в тюрьме"
Малышева и "Жить здорово!", возможно, останутся на Первом канале, но не сейчас
Татьяна Буланова показала нового мужчину
Ведущий Матч ТВ пожелал футболистам сборной Польши провала
Эксперт рассказал, почему "Газпрому" выгодно продавать газ за рубли
Симоньян посетила Абхазию и переговорила с лидером республики: "Наши люди"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников