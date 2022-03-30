Эксперт объяснил, почему закупать продукты впрок — плохая идея

Предприниматель: еды в России хватит на всех

На фоне антироссийских санкций многие россияне начали закупать впрок продукты длительного хранения. Цены на еду устремились вверх, и даже возник дефицит некоторых товаров. Например, сахара. Видеоролики со штурмующими выкаченные со склада магазина тележки с сахаром заполонили соцсети.

Насколько разумно такое поведение? Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал предприниматель Илья Завельский.

По его словам, дефицит некоторых продуктов, который мы образовался в России связан исключительно с ажиотажным спросом. Причём, ничем не обоснованным. Ибо и сахара, и гречки, и другой еды на складах более, чем достаточно. Их не стало меньше ни после начала спецоперации на Украине, ни после введения санкций.

- Ажиотаж такой, что тот же самый сахар просто не успевают фасовать. Зайдите в магазин, где на прошлой неделе полки брали штурмом, и увидите – лежит сахар спокойно. На него уже и внимания не обращают, потому как затарились все.

Проблема в том, что люди старшего поколения помнят времена дефицита. Настоящего. Когда не было ничего. Они-то, в основном, и паникуют сейчас. Молодёжь же спокойна. И не скупает продукты. Я думаю, что через пару недель всё восстановится. И количество товаров на полках, и цены на них.

Главное сейчас вспомнить: едой на всю жизнь запастись не получится. Если страшновато, то возьмите себе небольшой запас для спокойствия, чтобы вы знали, что вам хватит на несколько, условно говоря, недель. Но закупаться так, чтобы потом это все стояло и портилось – не надо. Деньги свои пожалейте. Вбухивать их в продукты не очень разумно, ведь у всего же есть срок годности. Постоят запасы, а потом всё выбрасывать придётся.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен