Business Insider: из-за российского газа у политиков ЕС сильная головная боль

Импорт российского газа — а вернее сказать, зависимость от него — является причиной сильной головной боли европейских политиков и центробанков. К таким образным сравнениям прибегает портал Business Insider.

В материале говорится, что "перебои с поставками энергоносителей наиболее остро ощущаются в Евросоюзе, который получает из России четверть импортируемой им нефти и 40 процентов природного газа".

По мнению исполнительного директора компании Dragonfly Дэвида Клариджа, отказ европейских стран от российских энергоресурсов приведет к резкому росту цен на них: "ЕС инвестировал миллиарды евро в трубопроводные проекты для удовлетворения своего спроса, и поиск альтернатив будет трудоемким и дорогостоящим".

Одним из вариантов, где Европа могла бы найти альтернативу российским поставкам, является Африка. Однако чтобы это произошло, необходимо вкладываться в инфраструктуру. А импорт сжиженного природного газа из других стран ограничен и не может компенсировать нынешний дефицит.

Одним из основных потребителей российского природного газа в Евросоюзе является Германия. И в Берлине неоднократно заявляли о поисках альтернатив. Одной из таких альтернатив является Катар — это ближневосточное государство является одним из ведущих игроков в поставках сжиженного природного газа на мировом рынке.

Однако пока Берлин и Доха никак не могут согласовать условия поставок. Дело в том, что Катар настаивает на заключении долгосрочного контракта на 20 лет. В то время как власти Германии стремятся сократить выбросы углекислого газа на 88 процентов к 2040 году и контракт с Катаром может помешать достижению этой цели.

Кроме того, Доха требует, чтобы был определён конечный пункт назначения поставок природного газа. А это не позволит Германии перенаправлять газ в другие регионы Европы, против чего выступает Евросоюз.

Ещё одним условием Катара является нефтяная привязка цен на СПГ, что также не устраивает ФРГ. Кроме того, Германия в переговорах с Катаром конкурирует с другими государствами, которые также хотят покупать сжиженный природный газ.

А вообще, планов по новым источникам поставок природного газа в Евросоюз хватает. Это и Восточное Средиземноморье (месторождения у берегов Израиля и Египта), Чёрное море (где, как заявляет Турция, большие запасы природного газа). Но всё упирается не только в добычу, но и как это доставить до потребителей. То есть, опять-таки, речь идёт о многомиллиардных инвестициях в инфраструктуру.