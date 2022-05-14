В Британии из-за украинского кризиса переходят на "невкусную" рыбу

В Великобритании из-за роста цен на фоне кризиса на Украине, магазины традиционной местной еды сокращают порции и переходят на менее популярные и менее "вкусные" виды рыбы.

Ряд производителей и вовсе может прикрыться, сообщает Financial Times.

Характерно, что до 50 процентов белой рыбы, потребляемой англичанами, вылавливается российскими кораблями. При этом пикша и тресковые стали дороже из-за плохого улова и американских пошлин против продукции из РФ.

Помимо этого, с 2020 г. более чем на 150 процентов выросла цена на растительное масло, на продажу которого вводят ограничения, что не могло не ударить по производителям картофеля для фиш-энд-чипс.

"Все расходы растут, все до единого. Обычно картошка дорожает в определённое время года, а потом дешевеет, как и рыба... Но теперь это беспрецедентно", — цитирует FT владелицу рыбного ресторанчика в Ноттингеме.