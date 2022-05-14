В Великобритании из-за роста цен на фоне кризиса на Украине, магазины традиционной местной еды сокращают порции и переходят на менее популярные и менее "вкусные" виды рыбы.
Ряд производителей и вовсе может прикрыться, сообщает Financial Times.
Характерно, что до 50 процентов белой рыбы, потребляемой англичанами, вылавливается российскими кораблями. При этом пикша и тресковые стали дороже из-за плохого улова и американских пошлин против продукции из РФ.
Помимо этого, с 2020 г. более чем на 150 процентов выросла цена на растительное масло, на продажу которого вводят ограничения, что не могло не ударить по производителям картофеля для фиш-энд-чипс.
"Все расходы растут, все до единого. Обычно картошка дорожает в определённое время года, а потом дешевеет, как и рыба... Но теперь это беспрецедентно", — цитирует FT владелицу рыбного ресторанчика в Ноттингеме.
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