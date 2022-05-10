Представители Минфина России прокомментировали статью Bloomberg, согласно которой власти РФ ожидают максимальное снижение ВВП страны. Американские журналисты заявляли, что показатель уменьшится на 12%.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, соответствующие данные не являются правдой. Также представители Минфина подчеркнули, что макроэкономические прогнозы не входят в обязанности министерства.
"Информация о возможном падении ВВП России по итогам 2022 года до 12%, опубликованная Bloomberg, не соответствует действительности", — сказали в ведомстве.
Ранее аналитики The Economist указали на устойчивость РФ к санкционному давлению Запада. Как отметили журналисты издания, прогнозы о сокращении ВВП до 15% слишком пессимистичны.
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