Минфин опроверг информацию Bloomberg о вероятном сокращении ВВП РФ на 12%

Представители Минфина России прокомментировали статью Bloomberg, согласно которой власти РФ ожидают максимальное снижение ВВП страны. Американские журналисты заявляли, что показатель уменьшится на 12%.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, соответствующие данные не являются правдой. Также представители Минфина подчеркнули, что макроэкономические прогнозы не входят в обязанности министерства.

"Информация о возможном падении ВВП России по итогам 2022 года до 12%, опубликованная Bloomberg, не соответствует действительности", — сказали в ведомстве.

Ранее аналитики The Economist указали на устойчивость РФ к санкционному давлению Запада. Как отметили журналисты издания, прогнозы о сокращении ВВП до 15% слишком пессимистичны.