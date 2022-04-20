Экономист допустил повышение годовой инфляции до 20% и падение доходов в России

Преподаватель ВШЭ Евгений Гонтмахер описал экономическую ситуацию в нашей стране. По словам специалиста, рост цен на продукты зависит от политических решений российских властей.

Вместе с этим эксперт допустил колебания отечественной валюты на фоне санкций Запада против Москвы. В качестве примера экономист привёл эмбарго на поставки нефти из РФ. Также, по словам Гонтмахера, годовая инфляция в стране может превысить 20%. Это произойдёт, если не хватит административных мощностей, сказал специалист в беседе с argumenti. ru.

По мнению собеседника издания, ключевая ставка ЦБ РФ снизится, поскольку стране необходима экономическая активность. Однако из-за падения доходов россиян на фоне изменения уровня ВВП уменьшится количество людей из среднего класса, которые смогут позволить себе оформить ипотеку, подчеркнул эксперт.

Ещё он оценил прогноз Счётной палаты о снижении российского ВВП более чем на 10%. Соответствующее предположение озвучил глава ведомства Алексей Кудрин.

"Вряд ли он (Кудрин. — Прим. ред.) сильно ошибётся, правда, опять же если только не возникнут какие-то форс-мажорные обстоятельства. Ситуация на внешнем контуре меняется очень быстро, а вот по трендам, как мне кажется, Кудрин прав", — заключил Гонтмахер.