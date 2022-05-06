The Economist: Россия выдержала санкционное давление Запада

Британские журналисты заявили, что санкции Запада влияют на российскую экономику, однако власти страны справляются с трудностями. Как подчеркнули в СМИ, высокая ключевая ставка Центробанка РФ и валютный контроль позволяют рублю укрепиться до уровня февраля.

"Реальная экономика также показывает удивительную устойчивость", — заявили журналисты The Economist.

В издании отметили, что Москва не игнорирует международные платежи. Также сотрудники издания сочли слишком пессимистичными прогнозы о сокращении ВВП России до 15%.

Вместе с этим журналисты сообщили, что в РФ фиксируют десятипроцентное повышение индекса стоимости товаров. Ещё, по информации СМИ, некоторые предприятия с трудом передают сотрудникам зарплату.

Ранее руководитель МИД Белоруссии Владимир Макей сказал, что США и ЕС превратили введение санкций в соревнование. Как подчеркнул министр, Запад пытается "задушить" экономику России и Белоруссии.