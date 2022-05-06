Экономист: список параллельного импорта должен стать для России списком-заданием

Экономист, бизнесмен Пётр Заборцев прокомментировал список товаров для параллельного импорта. Соответствующий документ утвердил Минпромторг РФ.

"Можно только поддержать эти действия правительства и Минпромторга. Нам сейчас нужно всеми силами избежать товарных дефицитов", — заявил специалист, слова которого приводит издание RT.

Вместе с этим эксперт рассказал, какие ещё меры помогут поддержать уровень жизни в стране. Как отметил Заборцев, российским властям стоит перестать признавать патенты недружественных стран. Также экономист указал на важность налаживания отечественного производства аналогов.

"Тогда этот список из списка параллельного импорта превратится в список-задание для нашей промышленности", — подчеркнул экономист.

Ранее председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов в беседе с Pravda.Ru раскрыл последствия параллельного импорта.

"Могут возникнуть и проблемы. Например, автомобильные бренды могут не распространять на ввезённый таким образом товар гарантированное обслуживание. Ещё, возможно, изменятся цены", — сообщил специалист.