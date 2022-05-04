Bild: из-за санкций против РФ под угрозой оказалось немецкое пиво

Производители пива в Германии выразили беспокойство негативным влиянием антироссийских санкций на стоимость их продукции, которая к концу 2022 года может подскочить на треть. Об этом сообщает издание Bild.

"Увеличение затрат переходит все границы. Цены достигли потолка. Мы еще не сталкивались с подобной ситуацией", — цитирует газета генерального директора Германского союза пивоваров Хольгера Айхеле.

По словам Айхеле, противостоять влиянию внешнеполитических обстоятельств немецким пивоварам просто невозможно. Гендиректор отметил, что всё, что нужно для производства пива, резко подорожало: электричество на 250%, европоддоны — на 150%, солод — на 70%.

Масштабные санкции против России были введены после начала её спецоперации на Украине. Ограничения затрагивают почти все области: банковскую сферу, поставок разного рода продукции, российских энергоресурсов, пытаясь отказаться от которых, Европа уже переживает экономический кризис.