Экс-сотрудник СБУ об устойчивости РФ к санкциям: "Спрятали в пакет с пакетами"

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал, что в отличие от 2014 года сейчас Россия полностью готова к санкциям Запада.

По его словам, в 2014 году, когда были введены санкции за полуостров Крым, а затем — за "Боинг", народ действительно впал в панику.

"А сейчас ввели санкции очередные, очередной пакет… и мы по привычке спрятали в пакет с пакетами. Посмотрите, как за восемь лет накачали нашу пищевую промышленность. Продовольственная безопасность на высшем уровне. Импортозамещение, как ни крути, работает. Восемь лет назад такого не было", — заявил Прозоров в интервью изданию "Украина.ру".

Бывший СБУшник добавил, что в России хорошо работает финансовая система. И приводит пример того, как быстро откатился доллар назад и как рубль быстро укрепился. А вот в 2014 г. так бы не получилось.

Военная спецоперация на Украине послужила толчком введения масштабных антироссийских санкций, которые затронули в основном банковский сектор и поставки высокотехнологичных товаров. Какие-то компании даже объявили о прекращении работы в России.

Москва назвала эти санкции экономической войной, которой ещё в мировой истории не было. Но при этом США и ЕС сами столкнулись с небывалым ростом цен на топливо. Также в мире сегодня отмечается серьёзная инфляция, подытожил Прозоров.