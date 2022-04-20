Японский экономист Кэйити Кая предупредил, что из-за событий на Украине начнётся кризис продовольствия, из-за которого жители многих стран столкнутся с голодом. По мнению специалиста, данная катастрофа окажется выгодной для Штатов.
Если конфликт на Украине продолжится, в мире вырастут цены на продовольствие, предупредил эксперт. Также он подчеркнул, что резко подорожают альтернативные пшенице товары. В качестве примера автор статьи привёл кукурузу.
"Влияние американских зерновых корпораций станет ещё больше, а это также будет способствовать сохранению валютной гегемонии доллара", — отметил эксперт в журнале Shukan Gendai.
Вместе с этим Кая заявил, что позиции в продовольственном секторе укрепил Пекин. По словам специалиста, страны буду пытаться получить пользу на фоне событий на Украине.
Ранее член Совета Федерации РФ Константин Косачёв сообщил о намерении Запада использовать голод в бедных странах для борьбы с Москвой. Как объяснил сенатор, политики планируют помогать регионам с экономической катастрофой и оказывать на них давление.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".