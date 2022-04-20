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Автор Евгения Васильева

SG: Штаты используют конфликт на Украине для усиления своего влияния

Экономика

Японский экономист Кэйити Кая предупредил, что из-за событий на Украине начнётся кризис продовольствия, из-за которого жители многих стран столкнутся с голодом. По мнению специалиста, данная катастрофа окажется выгодной для Штатов.

SG: Штаты используют конфликт на Украине для усиления своего влияния

Если конфликт на Украине продолжится, в мире вырастут цены на продовольствие, предупредил эксперт. Также он подчеркнул, что резко подорожают альтернативные пшенице товары. В качестве примера автор статьи привёл кукурузу.

"Влияние американских зерновых корпораций станет ещё больше, а это также будет способствовать сохранению валютной гегемонии доллара", — отметил эксперт в журнале Shukan Gendai.

Вместе с этим Кая заявил, что позиции в продовольственном секторе укрепил Пекин. По словам специалиста, страны буду пытаться получить пользу на фоне событий на Украине.

Ранее член Совета Федерации РФ Константин Косачёв сообщил о намерении Запада использовать голод в бедных странах для борьбы с Москвой. Как объяснил сенатор, политики планируют помогать регионам с экономической катастрофой и оказывать на них давление.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Темы сша китай япония украина совет федерации константин косачёв
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