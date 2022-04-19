Сенатор Косачёв: Запад использует голод как метод давления и обвинит во всём РФ

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв предупредил, что западные лидеры намерены оказывать давление на беднейшие страны. Для этого европейские и американские политики используют угрозу голода, отметил российский сенатор.

Член СФ напомнил, что ООН, ВТО и другие международные организации предрекают голод из-за конфликта на Украине. При этом Вашингтон не пытается решить проблему, подчеркнул Косачёв.

"Когда и если голод действительно грянет, в нём будет огульно обвинена наша страна", — заявил сенатор.

По его словам, Запад отправит в страны с экономической катастрофой гуманитарную помощь. Однако он потребует население отказаться от поддержки Москвы, добавил член СФ.

Также Косачёв связал кризис с "западными авантюрами". Как объяснил сенатор, удобрения резко подорожали из-за антироссийских ограничительных мер. Поэтому жители беднейших стран столкнутся с голодом в ближайшее время, сказал политик.

Вместе с этим он указал на проблемы в поставках зерна из РФ. Это может произойти из-за транспортных санкций, пояснил Косачёв.

Ранее о последствиях санкций против России рассказали аналитики из Чехии и Германии. Как подчеркнули специалисты, из-за политики ограничений в странах может начаться продовольственный кризис.