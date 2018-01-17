Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что цена газа российской компании "Газпром" является привлекательной.
Таким образом, Украина должна возобновить импорт минимальных объемов российского газа, сообщил на пресс-конференции рукрводитель компании. Отметим, что покупаемый по реверсу из Европы газ по сути российский, только Украина за это еще и доплачивает.
"С этого года нам необходимо будет выбирать минимальные объемы... Мы в "Нафтогазе" не считаем это негативным аспектом. Обязательства "Газпрома" продавать нам 5 млрд куб. м по цене ниже европейской является позитивным аспектом, с точки зрения как "Нафтогаза", так и потребителя", - пояснил Коболев.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания не подтверждает задолженность перед компанией "Газпром" в размере $2 млрд.
Коболев пояснил, что сумма станет известна только после вынесения стокгольмским арбитражем второго решения по контракту на транзит. Суд должен закончиться в феврале 2018 года.
"Напомню, что в том трибунале мы нападаем. В этом - мы защищались от требований на многие миллиарды долларов, полный расчет - это 75, а в трибунале транзитном мы атакуем, мы требуем 16 "Газпром" ничего не требует. Только после транзитного трибунала можно говорить, какое окончательное сальдо расчетов", - отметил Коболев.
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