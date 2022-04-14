Вице-премьер Белоусов: причин для роста цен нет

Вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что объективных предпосылок для роста цен в Росси на текущий момент нет: ситуация в торговле стабильна и находится под контролем.

“К сожалению, ажиотажный спрос наряду с сокращением импорта вызвал волну роста цен, - сказал Белоусов, выступая на заседании Совфеда. - Правительство сделало все возможное для того, чтобы эта волна была как можно более слабой и короткой”.

По его словам, рост потребительских цен уже начал замедляться, составляя до 0,66% за последнюю неделю.

При этом Белоусов отметил, что просадка российской экономики под влиянием западных санкций из-за логистических ограничений и нехватки ликвидности уже началась, но пока не отразилась на рынке труда:

“В промышленности и торговле спад производства составил около 11%, а в других отраслях-около 9-10%”.

Вице-премьер пояснил, что цель США и их союзников, бомбардирующих нашу страну ограничениями, - «организовать глобальную блокаду России, состоящую, схематично, из четырех колец – финансового, торгового, транспортного и гуманитарного»:

“Они буквально хотят вытащить Россию из мировых экономических отношений, тем самым запустив процессы деградации и распада нашей экономической системы”, - сказал Белоусов, добавив, что «изолировать Россию от мировой экономической системы невозможно”.

К слову, наглядно свидетельствует об этом рекордное уменьшение внешнего долга нашей страны.