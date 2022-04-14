Совокупный внешний долг России упал в первом квартале до самого низкого уровня с 2009 года, составив на 1 апреля $453,5 млрд, свидетельствуют опубликованные данные Банка России.
“На динамику показателя в основном повлияло сокращение внешнего долга других секторов”, - говорится в сообщении ЦБ.
Напомним, рекордное квартальное снижение уровня внешнего долга России – на $81 млрд – произошло в четвертом квартале 2014 года после введения западных санкций и последующего падения цен на нефть. Падение продолжалось три квартала подряд. Однако уровень внешнего долга тогда был значительно выше, чем сейчас, - рекордные $732,8 млрд на 1 июля 2014 года.
По данным Банка России,
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