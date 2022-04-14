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Автор Ольга Лебедева

Внешний долг России сократился до самого низкого уровня за 13 лет

Экономика

Совокупный внешний долг России упал в первом квартале до самого низкого уровня с 2009 года, составив на 1 апреля $453,5 млрд, свидетельствуют опубликованные данные Банка России.

Внешний долг России сократился до самого низкого уровня за 13 лет
  • По данным регулятора, долг сократился на $26,5 млрд, или на 5,5%.

“На динамику показателя в основном повлияло сокращение внешнего долга других секторов”, - говорится в сообщении ЦБ.

Напомним, рекордное квартальное снижение уровня внешнего долга России – на $81 млрд – произошло в четвертом квартале 2014 года после введения западных санкций и последующего падения цен на нефть. Падение продолжалось три квартала подряд. Однако уровень внешнего долга тогда был значительно выше, чем сейчас, - рекордные $732,8 млрд на 1 июля 2014 года.

По данным Банка России,

  • внешний долг частного сектора (банков и других секторов) за первый квартал 2022 года сократился на $16,2 млрд, до $367,4 млрд;
  • долг органов государственного управления и ЦБ сократился на $10,3 млрд до $86,1 млрд.

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Автор: Ольга Лебедева
Темы экономика
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