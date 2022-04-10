Силуанов: Россия сделала всё для выполнения обязательств по внешнему долгу

Глава министерства финансов Антон Силуанов заявил, что Россия как надёжный заёмщик сделала всё возможное, чтобы раздать все долговые обязательства. В интервью "Известиям" он рассказал о сложностях, с которыми пришлось столкнуться во время исполнения оплаты госдолгов.

"С чем мы столкнулись: валютные счета Минфина заморожены, золотовалютные резервы ЦБ заморожены. Тем не менее мы до последнего момента даже в этих условиях проводили наши расчеты в долларах перед своими обязательствами", — рассказал Антон Силуанов.

Тем не менее, добавил он, каждое такое действие требовало получение специальной лицензии, которые давали бы разрешение на оплату рублями.