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Автор Антон Куликов

Андрей Норкин: жёсткого разговора канцлера Австрии с Путиным не было

Экономика

Тележурналист Андрей Норкин считает, что канцлер Австрии Карл Нехаммер приезжал в Москву вовсе для "жёсткого разговора" с президентом России Владимиром Путиным. Он полагает, что основное внимание было уделено выяснениям правил покупки природного газа.

Андрей Норкин: жёсткого разговора канцлера Австрии с Путиным не было

Сам Карл Нехаммер после переговоров заявил, что разговор с президентом России был жёстким и откровенным, а беседа не была дружеской. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и вовсе ограничился констатацией, что переговоры длились меньше времени, чем в других случаях.

Однако Андрей Норкин считает, что канцлер заявлениями о "жёстком разговоре" просто пытался сохранить лицо перед западной аудиторией.

"Я как-то слабо верю, что можно с Путиным так разговаривать, и он будет делать какие-то выводы. Был момент такой, сам Нехаммер рассказывает. Он Путину сказал: "Было бы замечательно, если бы боевые действия прекратились как можно быстрее". Путин говорит: "Было бы замечательно". Всё. Это что, он Путина напугал, называется, что ли?" — отметил Норкин в программе "Место встречи".

По его мнению, реальной целью визита Нехаммера были переговоры о поставках природного газа после перевода расчётов торговли им на рубли. Австрия является европейским газовым хабом, а кроме того, крупным потребителем.

"Сомневаюсь, что он был послан западным блоком. Я думаю, что на самом деле у этого приезда была совершенно другая причина, о которой никто не говорит. Мы — потому что вежливые люди. А ребята приехали узнать по поводу газа. Вот и всё. А дальше начинается вот это вот "я с Путиным", "я руки ему не подам"", — сказал Андрей Норкин.

Стоит отметить, что глава оппозиционной Австрийской партии свободы Херберт Кикль как раз упрекнул канцлера в обратном. То есть в том, что Нехаммер на встрече с Путиным не затронул тему поставок энергоносителей.

"Ни слова о возможных мирных переговорах, ни слова о будущем нашего энергоснабжения, но прославление собственного "выхода" пустыми словами "открыто, жёстко и очень прямо". У меня сложилось впечатление, что поездка Нехаммера была совершена исключительно для того, чтобы представить себя мачо и отвлечься от печальных внутриполитических бед АНП", — цитирует РИА "Новости" заявление Кикля.

АНП — это Австрийская народная партия, которую возглавляет Карл Нехаммер.

Раскритиковала его поездку в российскую столицу и крупнейшая оппозиционная сила парламенте страны — Социал-демократическая партия Австрии. Там её назвали поспешной, неподготовленной и несогласованной.

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Автор: Антон Куликов
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