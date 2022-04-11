Минпромторг объяснил, какие марки затронет параллельный импорт

Легализация параллельного импорта затронет лишь марки, владельцы которых прекратили работу на территории России. Об этом заявили представители Минпромторга в разговоре с журналистами "Известий".

Таким образом, чиновники уточнили характер предыдущей инициативы, ранее опубликованной в прессе. По их словам, полный список брендов, в отношении которых ограничения на параллельный импорт буду сняты, будет разработан позже.

Параллельным импортом называют продажу товаров без разрешения правообладателей их марок. Вопрос о том, когда изначальный владелец интеллектуальной собственности теряет права на её продажу, является спорным, и зависит от точки зрения на торговые границы. Параллельный импорт не является контрафактом: лечь идёт о легально произведенной продукции тех же брендов.