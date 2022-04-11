EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Финансист Алиев: нацвалюта РФ укрепится, если ЕС будет платить за газ рублями
Боррель: ЕС стремится решить конфликт на Украине военными способами
Два украинских самолёта Су-25 сбили в районе Изюма силы ПВО ВС РФ
Выдача виз россиянам: в ЕК пояснили условия их получения
Times: Уже летом Финляндия и Швеция вступят в НАТО
GT: от санкций США погибло больше людей, чем от войн
В России проверят "Гринпис" на соответствие закону об иноагентах
Автор Степан Худяков

Минпромторг объяснил, какие марки затронет параллельный импорт

Экономика

Легализация параллельного импорта затронет лишь марки, владельцы которых прекратили работу на территории России. Об этом заявили представители Минпромторга в разговоре с журналистами "Известий".

Таким образом, чиновники уточнили характер предыдущей инициативы, ранее опубликованной в прессе. По их словам, полный список брендов, в отношении которых ограничения на параллельный импорт буду сняты, будет разработан позже.

Параллельным импортом называют продажу товаров без разрешения правообладателей их марок. Вопрос о том, когда изначальный владелец интеллектуальной собственности теряет права на её продажу, является спорным, и зависит от точки зрения на торговые границы. Параллельный импорт не является контрафактом: лечь идёт о легально произведенной продукции тех же брендов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Степан Худяков
Популярное
Общество
В Великобритании изменили план похорон Елизаветы II

В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.

В Великобритании изменили план похорон Елизаветы II
Молдавия пойдёт по пути Украины: объявляется декоммунизация
Мир. Новости мира
Молдавия пойдёт по пути Украины: объявляется декоммунизация
Мир. Новости мира
От котла в "Азовстали" зависит судьба президентского кресла Франции
Мир. Новости мира
Немцы освистали Шольца после его призыва к РФ вывести войска из Украины
Ирина Шлионская Замена людей роботами в США привела к росту смертности Ирина Шлионская Людмила Черткова "Всё будет Украина": Майдан теперь кочует по всей Европе Людмила Черткова Александр Артамонов Россия наладила массовый выпуск боевых БПЛА Александр Артамонов
Общество
CNN показал видео о массовом голоде в России и драках за еду
Новости Европы
"Всё будет Украина": Майдан теперь кочует по всей Европе
МВД Украины сообщило о задержании 2,2 тысяч военнообязанных украинцев на границе
Мир. Новости мира
МВД Украины сообщило о задержании 2,2 тысяч военнообязанных украинцев на границе
Популярное
Общество
В Великобритании изменили план похорон Елизаветы II

В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.

В Великобритании изменили план похорон Елизаветы II
Молдавия пойдёт по пути Украины: объявляется декоммунизация
Мир. Новости мира
Молдавия пойдёт по пути Украины: объявляется декоммунизация
Мир. Новости мира
От котла в "Азовстали" зависит судьба президентского кресла Франции
Мир. Новости мира
Немцы освистали Шольца после его призыва к РФ вывести войска из Украины
Ирина Шлионская Замена людей роботами в США привела к росту смертности Ирина Шлионская Людмила Черткова "Всё будет Украина": Майдан теперь кочует по всей Европе Людмила Черткова Александр Артамонов Россия наладила массовый выпуск боевых БПЛА Александр Артамонов
Общество
CNN показал видео о массовом голоде в России и драках за еду
Новости Европы
"Всё будет Украина": Майдан теперь кочует по всей Европе
МВД Украины сообщило о задержании 2,2 тысяч военнообязанных украинцев на границе
Мир. Новости мира
МВД Украины сообщило о задержании 2,2 тысяч военнообязанных украинцев на границе
Последние материалы
Замена людей роботами в США привела к росту смертности
Выдача виз россиянам: в ЕК пояснили условия их получения
Times: Уже летом Финляндия и Швеция вступят в НАТО
GT: от санкций США погибло больше людей, чем от войн
В России проверят "Гринпис" на соответствие закону об иноагентах
Косачев: не стоит ждать отмены антироссийских санкций
Сатановский: Немцам стоит не смывать унитазы, чтобы накопить удобрений
Басурин заявил об освобождении порта Мариуполя на 80%
Пленные рассказали, как им приказали расстреливать мирных жителей Рубежного
Садальский призвал прекратить вывозить предметы искусства из России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников