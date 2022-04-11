Легализация параллельного импорта затронет лишь марки, владельцы которых прекратили работу на территории России. Об этом заявили представители Минпромторга в разговоре с журналистами "Известий".
Таким образом, чиновники уточнили характер предыдущей инициативы, ранее опубликованной в прессе. По их словам, полный список брендов, в отношении которых ограничения на параллельный импорт буду сняты, будет разработан позже.
Параллельным импортом называют продажу товаров без разрешения правообладателей их марок. Вопрос о том, когда изначальный владелец интеллектуальной собственности теряет права на её продажу, является спорным, и зависит от точки зрения на торговые границы. Параллельный импорт не является контрафактом: лечь идёт о легально произведенной продукции тех же брендов.
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В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.