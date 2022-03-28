В России отменят наказание за параллельный импорт

В России могут частично отменить ограничения на так называемый "параллельный импорт" — ввоз товаров без разрешения владельца бренда. Такую инициативу уже подготовили в Минпромторге, как сообщили сотрудники ведомства журналистам "Известий".

Как сообщают чиновники, полный список товаров, которых коснётся новая мера, ещё не написан, и будет вырабатываться властями в будущем. При этом уже прозвучали предложения о полной легализации параллельного импорта за небольшим рядом исключений.

При этом Минпромторг подчеркивает, что подобное решение никак не скажется на ситуации с контрафактом в стране. Данная мера затронет лишь легальную продукцию, поставляемую по альтернативным каналам.

Параллельным импортом называется перепродажа товаров без разрешения оригинального правообладателя. Вопрос о легальности таких поставок является спорным, и связан с противоречиями между национальным и наднациональными торговыми границами.