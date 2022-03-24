Идеальный шторм: скачок цен на питание во всём мире

В результате санкций Запада против России и ответных шагов Москвы мир столкнулся с чередой кризисов, которые могут быстро перерасти в глобальную продовольственную катастрофу.

Взаимные санкции уже привели к сокращению российского и украинского экспорта важнейших товаров, таких как пшеница, подсолнечное масло и кукуруза. В то же время продолжающийся энергетический кризис резко повысил цены на удобрения и транспортные расходы, что привело к сокращению основных ресурсов для глобального сельскохозяйственного производства.

"Эти сбои превратились в "идеальный шторм", — заявил бывший исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Эртарин Казин. — Это может привести к катастрофическому скачку цен на продукты питания".

В совокупности на Россию и Украину приходится примерно 30 процентов мирового экспорта пшеницы, а Россия также является крупнейшим в мире экспортером удобрений. Цены на удобрения и продовольствие уже поднялись до рекордного уровня. В первые недели конфликта Зеленский также запретил экспорт пшеницы и других основных продуктов питания, а Москва призвала своих производителей удобрений временно приостановить экспорт.

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, в ближайшие месяцы цены на продовольствие могут вырасти на 20 процентов, что может привести к усугублению глобальной продовольственной безопасности.

По данным Всемирной продовольственной программы, почти 283 миллиона человек в 81 стране в настоящее время сталкиваются с острой нехваткой продовольствия или подвергаются высокому риску, из них 45 миллионов находятся на грани голода.

Рост цен на продовольствие вызовет политическую нестабильность в странах

Рост цен на продовольствие может также вызвать политическую нестабильность в странах, зависящих от импорта. Цены на продовольствие и политические волнения исторически были связаны друг с другом: десять лет назад стремительный рост цен на зерно, из-за которого цены на хлеб в Египте выросли на 37 процентов, способствовал "арабской весне", которую в немалой степени провоцировали США, усадившие на руководящие посты в пострадавших странах свои марионеточные правительства.

Нынешний рост цен уже вызвал волнения в таких странах, как Судан, который импортирует более 80 процентов своей пшеницы из России и Украины. В последние недели протесты также потрясли Ирак и Грецию, где сотни фермеров выступили против резкого роста цен на удобрения.

Если эти экономические потрясения продолжатся, нестабильность может распространиться на другие регионы мира, что может привести к трансформации всей политической карты мира.

Без российских удобрений всем хана

Продолжающийся энергетический кризис только усилил эту вероятность, поскольку стремительно растущие цены на природный газ увеличивают затраты на производство удобрений. Природный газ необходим для производства аммиака и мочевины, ключевых компонентов азотных удобрений. Чтобы справиться с этими возросшими затратами, некоторые производители прибегли к сокращению производства.

Шок "такого масштаба еще не переживался, — сказал Свейн Торе Холсетер, генеральный директор Yara, который отметил, что примерно 80 процентов стоимости производства азотных удобрений приходится на энергию. — То, что мы наблюдаем сейчас, — это полное отключение частей цепочки создания стоимости".

Этот сбой напряг такие страны, как Бразилия, которая получает от России более одной пятой части своего импорта удобрений. Столкнувшись с сокращением предложения, Бразилия, Аргентина, Боливия, Чили, Парагвай и Уругвай призвали исключить удобрения из-под западных санкций в отношении России в марте.

"Бразилия зависит от удобрений, — заявил журналистам президент Бразилии Жаир Болсонару. — Для нас это священный вопрос".

Эксперты предупреждают, что в связи с началом очередного посевного сезона эти последствия будут ощущаться для широкого круга сельскохозяйственных культур.

"Этот дефицит удобрений "повлияет на каждое производство в мире, — сказал Дэвид Лаборде, старший научный сотрудник Международного исследовательского института продовольственной политики изданию Foreign Policy. "Это не просто пшеница". "У нас нет другого выбора, кроме как брать еду у голодных, чтобы накормить голодающих", — заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли.