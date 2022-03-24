В результате санкций Запада против России и ответных шагов Москвы мир столкнулся с чередой кризисов, которые могут быстро перерасти в глобальную продовольственную катастрофу.
Взаимные санкции уже привели к сокращению российского и украинского экспорта важнейших товаров, таких как пшеница, подсолнечное масло и кукуруза. В то же время продолжающийся энергетический кризис резко повысил цены на удобрения и транспортные расходы, что привело к сокращению основных ресурсов для глобального сельскохозяйственного производства.
"Эти сбои превратились в "идеальный шторм", — заявил бывший исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Эртарин Казин. — Это может привести к катастрофическому скачку цен на продукты питания".
В совокупности на Россию и Украину приходится примерно 30 процентов мирового экспорта пшеницы, а Россия также является крупнейшим в мире экспортером удобрений. Цены на удобрения и продовольствие уже поднялись до рекордного уровня. В первые недели конфликта Зеленский также запретил экспорт пшеницы и других основных продуктов питания, а Москва призвала своих производителей удобрений временно приостановить экспорт.
Рост цен на продовольствие может также вызвать политическую нестабильность в странах, зависящих от импорта. Цены на продовольствие и политические волнения исторически были связаны друг с другом: десять лет назад стремительный рост цен на зерно, из-за которого цены на хлеб в Египте выросли на 37 процентов, способствовал "арабской весне", которую в немалой степени провоцировали США, усадившие на руководящие посты в пострадавших странах свои марионеточные правительства.
Если эти экономические потрясения продолжатся, нестабильность может распространиться на другие регионы мира, что может привести к трансформации всей политической карты мира.
Продолжающийся энергетический кризис только усилил эту вероятность, поскольку стремительно растущие цены на природный газ увеличивают затраты на производство удобрений. Природный газ необходим для производства аммиака и мочевины, ключевых компонентов азотных удобрений. Чтобы справиться с этими возросшими затратами, некоторые производители прибегли к сокращению производства.
Шок "такого масштаба еще не переживался, — сказал Свейн Торе Холсетер, генеральный директор Yara, который отметил, что примерно 80 процентов стоимости производства азотных удобрений приходится на энергию. — То, что мы наблюдаем сейчас, — это полное отключение частей цепочки создания стоимости".
Этот сбой напряг такие страны, как Бразилия, которая получает от России более одной пятой части своего импорта удобрений. Столкнувшись с сокращением предложения, Бразилия, Аргентина, Боливия, Чили, Парагвай и Уругвай призвали исключить удобрения из-под западных санкций в отношении России в марте.
"Бразилия зависит от удобрений, — заявил журналистам президент Бразилии Жаир Болсонару. — Для нас это священный вопрос".
Эксперты предупреждают, что в связи с началом очередного посевного сезона эти последствия будут ощущаться для широкого круга сельскохозяйственных культур.
"Этот дефицит удобрений "повлияет на каждое производство в мире, — сказал Дэвид Лаборде, старший научный сотрудник Международного исследовательского института продовольственной политики изданию Foreign Policy. "Это не просто пшеница".
"У нас нет другого выбора, кроме как брать еду у голодных, чтобы накормить голодающих", — заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли.
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