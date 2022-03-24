Экономист Колташов о том, почему санкции против России теряют смысл

Экономист Василий Колташов считает, что из-за вынужденного перехода мировой торговли на рубли санкционная война теряет смысл.

По его словам, "теперь авторам санкций придется обходить собственные ограничения для того, чтобы работать с Россией".

"Это придется сделать, потому что отказаться, например, от поставок российского газа просто невозможно. Иначе это будет настоящим сценарием катастрофы для ЕС, потому что дальше последует политическая революция", — сказал экономист "Радиоточке НСН".

По его мнению, "консервативные силы, которые раньше были лояльны и политически неактивны, возглавят движение людей для того, чтобы прекратить эту бессмысленную и безумную войну санкций".

Напомним, 23 марта президент России заявил о переходе в расчётах на рубли за поставки природного газа. Касается эта мера недружественных государств, то есть тех, что поддержали антироссийские санкции.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг заявил, что контракты по поставкам российского природного газа предусматривают оплату в долларах или евро.

По его словам, "везде действуют твердые договоры, в которых указание валюты, в которой происходит оплата, является частью контракта".

"Это то, что должно действовать. В большинстве случаев там указаны евро или доллар. Это исходные пункты, от которых мы должны отталкиваться", — сказал канцлер.