Эксперт оценил преимущества торговых сделок по газу в рублях

Старший инвестиционный консультант УК "Альфа-Капитал" Алексей Климюк объяснил, почему Россия выигрывает от решения продавать газ в Европу за рубли.

Специалист в области инвестиций считает, что решение обязать Европу платить за поставки газа в рублях положительно скажется на курсе рубля.

"Рубль на этой новости на 5% укрепляется, газ плюс 20% в моменте", — цитирует слова Климюка Telegram-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня".

Эксперт объяснил, что баланс спроса и предложения на валюту определяется соотношением экспорта и импорта. При этом то, в какой валюте проводятся сами платежи, значения не имеет.

"Но с точки зрения значимости рубля и инфраструктуры — шаг правильный, позитивный. Если банки выстроят инфраструктуру для оплаты газа в рублях, то следующий логичный шаг — использовать её для торговли другими товарами", — отметил Климюк.

Специалист считает, что данный шаг усиливает позиции России, однако при этом растёт напряжение.