Экономист дал прогноз по курсу рубля после ухода РФ от доллара в расчётах за газ

Глава направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников дал изданию Pravda.Ru прогноз по курсу российской валюты после того, как Россия перевела расчёты за поставки газа недружественным странам в рубли.

"Если будет продолжаться спрос на наш газ со стороны Европы в том же объеме, в котором он и был, то европейские партнёры, естественно, должны где-то находить рубли. С точки зрения рынка рост спроса на рубли — это поддержка его курса. После решения (о переводе расчётов за поставки газа в рубли. — Прим. ред.) доллар опускался до 94 рублей, но сейчас зафиксировался на уровне 101 рубля. Всё это работает на укрепление национальной валюты", — заявил Масленников.

Он предложил Европе оплачивать российский газ за те рубли, которые Россия будет тратить на погашение внешнего долга.

"Это одновременно может вызвать другой связанный эффект: теперь наши партнеры будут с большим пониманием относиться к ранее принятому решению о том, что Россия внешний долг оплачивает в рублях. Пожалуйста, получите наши долги в нашей же валюте и за эту валюту покупайте наш газ. В общем и целом, эти факторы будут влиять на динамику курса рубля в сторону его укрепления", — отметил собеседник издания.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству в кратчайшие сроки реализовать комплекс мер по переводу оплаты за поставки российского газа в недружественные страны в рубли.