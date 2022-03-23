Финансовый аналитик Александр Разуваев уверен, что уже в текущем году США может накрыть дефолт.
Почему, он рассказал в интервью "Народным Новостям".
По словам эксперта, многие страны мира всерьёз обеспокоены состоянием американского фондового рынка:
В связи с этим, отмечает Разуваев, о высокой вероятности дефолта в Соединённых Штатах поговаривают не только астрологи, но эксперты в сфере экономики.
"Никто не думал, что в Штатах будет такая инфляция. Даже если она будет равна 5%, то я не понимаю, как они будут обслуживать свой бюджет. Если власти не решат быстро эту проблему, она станет миной, которая взорвёт экономику", — говорит риск-менеджер.
Разуваев считает, что Вашингтон пойдёт на повышение процентной ставки, потому что только это сейчас сможет приостановить инфляцию и отсрочить во времени реализацию худшего сценария.
А вторым шагом, сделать который Штатам придётся, будет реструктуризация долга, что в конце концов может привести к формированию единой валютной зоны, в которую войдут США, Канада и Мексика.
Напомним, что примерно в таком же ракурсе видят ситуацию и в самом Вашингтоне, ведь, по оценкам ФРС, ожидать "мягкой посадки" экономике не стоит.
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