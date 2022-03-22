Правительство Польши намерено ввести дополнительные налоги для любых компаний страны, которые продолжают работать в России, заявил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер на пресс-конференции в Варшаве.
"Должен быть четкий сигнал о том, что международные корпорации должны рисковать своими деньгами за то, что подпитывают российского военного бегемота”, — сказал Мюллер.
Видимо, это будет новый шаг в попытках Варшавы обогатиться за счёт русофобии. Ранее, напомним, премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша планирует "поставить вопрос о том, как заморозить и конфисковать российскую собственность в стране”, сославшись на аналогичные шаги некоторых западных стран.
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Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.
Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.