Польша придумала кару для компаний, не свернувших бизнес в России

Правительство Польши намерено ввести дополнительные налоги для любых компаний страны, которые продолжают работать в России, заявил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер на пресс-конференции в Варшаве.

"Должен быть четкий сигнал о том, что международные корпорации должны рисковать своими деньгами за то, что подпитывают российского военного бегемота”, — сказал Мюллер.

Видимо, это будет новый шаг в попытках Варшавы обогатиться за счёт русофобии. Ранее, напомним, премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша планирует "поставить вопрос о том, как заморозить и конфисковать российскую собственность в стране”, сославшись на аналогичные шаги некоторых западных стран.