Глава ВЭБ Шувалов: у России выработался иммунитет к санкциям Запада

За то время, пока Запад вводил и вводит санкции против России, у неё выработался к ним иммунитет, укрепить который поможет активное социально-экономическое развитие страны согласно распоряжениям Владимира Путина. Такое мнение председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов в интервью RT.

"Одновременно санкции — и оружие против Москвы, с другой стороны, мы выработали иммунитет", — сказал Шувалов, отвечая на вопрос о том, как он может оценить утверждение "санкции больше не оружие против Москвы — страна выработала к ним иммунитет" по десятибалльной шкале, где "десять" — абсолютное согласие с утверждением, а "один" — несогласие", — сказал Шувалов.

Глава ВЭБ призвал выполнить данную президентом повестку, касающуюся развития экономики России в целом и её регионов в частности. Шувалов уверен, что "это продвинет россиян не от пятёрки к шестёрке, а к десятке".

16 марта Путин наметил основные задачи по развитию социальной и экономической сферы России в ходе совещания по поддержке регионов РФ.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад ввёл и продолжает вводить против России многочисленные, всё более жёсткие санкции.

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