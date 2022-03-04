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Автор Евгения Васильева

Эксперт дал прогноз о работе Google в России: "Смотрите, но не трогайте"

Экономика

Создатель LiveInternet, интернет-предприниматель Герман Клименко в беседе с Pravda.Ru прокомментировал угрозу блокировки сервисов Google и социальных сетей на фоне антироссийских санкций Запада, которые ввели из-за военной спецоперации РФ по принуждению к миру в ЛДНР и на Украине.

Почему нет ничего ужасного в отключении YouTube? / Герман Клименко

"Google не хочет идти даже в Китай. А здесь каких-то жалких 140 миллиардов рублей. Это минус 16% к выручке. И ещё истерики столько. Поэтому, может быть, они нас просто выведут в режим Крыма: смотрите, но не трогайте", — предположил эксперт.

По его словам, корпорация может приостановить платные услуги и сервисы для россиян. Также специалист отметил, что сложности из-за блокировки Роскомнадзором соцсетей и других подобных продуктов возникнут не у обычных пользователей, поскольку их просто запугивают.

"Основные проблемы сейчас, конечно, у B2B сектора, у тех, кто благодаря Интернету осуществлял логистику, доставку, работу, серьёзные программные продукты", — сказал Клименко.

Ранее российское ведомство заблокировало Facebook и Twitter. Вместе с этим граждане нашей страны не могут пользоваться такими сервисами, как

  • Apple Pay,
  • Google Pay,
  • PayPal.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
Темы китай соцсети герман клименко
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