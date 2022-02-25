Экономист раскрыл причину временного отказа Китая приобретать нефть у России

Экономист, ведущий научный сотрудник НИФИ Сергей Савинский в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал решение Китая приостановить закупки российской нефти.

"Я не думаю, что Китай сможет отвернуться от России. В отдельные годы РФ опережала арабские страны по поставкам нефти в КНР. Поэтому я считаю, что отказ от топлива окажется очень болезненным для китайской экономики, страна просто не перенесёт такую ситуацию", — объяснил эксперт.

Вместе с этим он отметил, что Пекин, скорее всего, пытается сэкономить на фоне взрывного роста цен на нефть. Также специалист предположил: хранилища КНР заполнены, пока власти могут позволить себе подобные меры.

"Полностью отказаться от российской нефти Китай не сможет, не в состоянии. Его экономика рухнет в этой ситуации. Других источников нефти у КНР нет", — заключил Савинский.

Ранее в Bloomberg сообщали, что покупатели российской нефти в Китае решили прекратить закупки по причине рисков из-за кризиса на Украине. По словам импортёров топлива, стоимость перевозки из Чёрного моря увеличилась в три раза из-за угрозы безопасности в регионе. Представители нефтеперерабатывающей сферы подчеркнули, что надеются на стабилизацию рынка в ближайшее дни.

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