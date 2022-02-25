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Автор Евгения Васильева

Bloomberg: В Китае временно отказались от российской нефти

Экономика

Импортёры нефти в Китае на непродолжительное время решили прекратить закупки морских партий нефти из России. Причиной послужили вероятные последствия украинского кризиса.

Bloomberg: В Китае временно отказались от российской нефти

По информации Bloomberg, покупатели российского топлива, которое загружают в портах Дальнего Востока, остановят закупки из-за нестабильной ситуации на рынке. Также известно, что цены на перевозку нефти из Чёрного моря выросли в три раза, поскольку поставщики не хотят рисковать безопасностью и действовать на территории региона.

Представители нефтеперерабатывающей сферы в КНР выразили надежду на улучшение обстановки в ближайшее время. Предприниматели опасаются, что им придётся отдавать больше средств за доставку.

Ранее в ООН предупредили, что конфликт России и Украины негативно отразится на важнейшем секторе экономики. По мнению аналитиков, напряжённые отношения отрицательно повлияют на мировые рынки зерна.

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Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Темы китай россия украина дальний восток
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