Украинский кризис может ударить по жизненно важному сектору мировой экономики

В ООН считают: есть основания предположить, что нынешняя напряженность в отношениях между Россией и Украиной окажет негативное влияние на мировые рынки зерна, поскольку обе страны входят в число его крупнейших мировых производителей.

Однако, по словам экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной международной организации (ФАО) Моники Тотовой, пока трудно оценить масштабы потенциального ущерба, поскольку цены на продовольствие зависят от целого ряда факторов.

“Принимая во внимание вклад обеих стран в мировой рынок зерна, напряженность между ними неизбежно влияет на ситуацию, - сказала экономист в интервью ТАСС. - Рынки также глубоко зависят от таких факторов, как волатильность, климатические условия, стоимость производственных материалов и многие другие.

Таким образом, трудно точно сказать, какого влияния нам следует ожидать, но, безусловно, текущая ситуация способствует созданию неопределенности на рынках”.

Чиновница ООН добавила, что многое зависит от того, как долго может продлиться нынешняя ситуация и как она «может развеяться»:

“Если дальнейшие события повлияют на производство, экспортная логистика и другие последствия для рынков зерна будут очень ощутимыми”, - сказала она.

Экономист отметила, что экспорт российского зерна в настоящее время составляет 20% мирового рынка, а на украинское зерно приходится около 10%.