Россия не позволит Украине совершить суицид

Принять решение о спецоперации на Украине было необходимо — текущая обстановка не оставляла шансов на другой сценарий. У границ РФ рано или поздно бы появилось государство нацистского типа, которое будет стремиться вступить в НАТО, уничтожить русское население и вторгнуться в Крым.

Для принуждения Киева к миру используются только гуманные и цивилизованные средства. Современное высокоточное оружие ВС РФ позволяет уничтожать военную инфраструктуру и объекты, не допуская жертв среди населения. Мирные граждане и солдаты ВСУ, которым предложили вернуться домой, не являются целью.

Зато в западных СМИ продолжается истерия об "оккупации" Украины, также военную специальную операцию сравнивают с действиями Штатов в Югославии, Ираке, Ливии. Однако это в корне неверно.

В основном законе Украины долго содержалась глава о нейтралитете, и возврат к такому положению вещей былл бы благом мне только для Киева, но и для остального мира. Также в отличие от США, целью армии России не являются мирное население или гражданские объекты. Украина должна стать мирным государством, стабильным и процветающим нашим соседом, а не совершать самоубийство, отметила директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина.

Кремль уже долго является несомненным миротворцем на пространстве бывшего СССР: именно Москва остановила враждующие стороны в Нагорном Карабахе, не дала бандитам ввергнуть в Казахстан в хаос.

Наступила очередь Украины — отсюда больше не будет исходить военная угроза и угроза геноцида. А кто не согласен с этим сценарием, вам осталось одно — успеть добежать до границы.