ЕС нашёл "Газпрому" замену в Африке. Что с ней не так

Европа продолжает искать пути выхода из энергетического кризиса, в котором оказалась из-за сделанных ставок на американский СПГ и понадеявшись на "источники, альтернативные России".

Но пока по всем "направлениям" результат один — фиаско. А запасы в хранилищах стремительно тают. Сейчас взгляды еврочиновников, наполненные надеждой, устремлены в сторону Африки. Если быть совсем точными — Нигерии. Об этом сообщил таблоид Financial Times.

Эксперт: невыполнимо

По мнению Сергея Пикина, директора российского Фонда энергетического развития, надежда на помощь Черный континент — "пшик", а декларируемые чиновниками намерения — блеф:

"В мире нет излишков СПГ, и если в какой-то регион поступают крупные объемы дополнительного газа, то другой регион их недополучает, — пояснил он в интервью ИА "Прайм" — В случае перенаправления газа из Катара его объемы для действующих потребителей — большие по меркам мирового рынка — надо будет замещать. И тогда получится взрывное повышение цен, так как Азия и Латинская Америка будут остро конкурировать между собой, и цены отреагируют соответственно. Даже если допустить одновременное участие в кампании по замещению российского газа в Европе и Катара, и Австралии, невозможно будет избежать взлета цен в небеса".

По словам Пикина, цены на газ "при попытке перенаправить потоки из Африки в Европу" взлетят до $3000/кубометр.

"Выгодно такое только одному игроку — Белому дому", — считает эксперт.

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