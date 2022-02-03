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Автор Ольга Лебедева

Bloomberg выяснял: есть ли у Европы альтернатива российскому газу

Экономика

Спекуляции о гипотетическом вторжении России в Украину и потенциальных санкциях, объявленных западными странами, вызвали серьёзную озабоченность по поводу энергетической безопасности в Европе, которая потрясена пандемией и кризисом поставок, связанным с COVID, охватывающим все сектора экономики региона.

Bloomberg выяснял: есть ли у Европы альтернатива российскому газу

Европа переживает серьезный энергетический кризис, растущие цены на отопление и электроэнергию ложатся невыносимым бременем на рядовых потребителей и предприятия.

  • На поставки российского газа приходится примерно 40% потребления Европы, и ожидается, что любые перебои в поставках усугубят нынешнюю ситуацию и приведут к резкому росту цен на энергоносители.

Хотя крупные производители энергии, такие как Катар или Азербайджан, объявили о чрезвычайных поставках газа в регион, объемы, поставляемые Россией, как сообщает Bloomberg, трудно заменить, не затрагивая других крупных потребителей по всему миру, особенно в Азии, на самом быстрорастущем рынке в мире.

"У Европы нет альтернативы российскому газу, — заявил старший аналитик BCS Global Markets Рон Смит изданию. — Вам пришлось бы перенаправить половину СПГ, который потребляет Азия, чтобы заменить ПАО "Газпром". И что бы это значило? Это означало бы массовую нехватку энергии по всей Азии, вы бы экспортировали энергетический кризис Европы в Азию”.

По словам министра энергетики Катара Саада Аль-Кааби, объемы газа, необходимые ЕС, не могут быть заменены каким-либо одним поставщиком в одностороннем порядке без нарушения поставок в другие регионы.

В комментарии для Bloomberg чиновник подчеркнул важность выполнения обязательств по долгосрочным контрактам с существующими потребителями и заявил, что укрепление европейской энергетической безопасности неизбежно потребует коллективных усилий со стороны ряда производителей газа.

"Ожидается, что возросшая конкуренция за сжиженный природный газ (СПГ) сохранит высокие цены, согласно аналитическому центру Брейгеля в Брюсселе. Исследователи говорят, что Европе придется ограничить спрос в случае каких-либо длительных сбоев, продолжающихся в течение следующих двух зим". (Bloomberg)

В настоящее время Европа полагается на СПГ, который помогает снизить высокие цены, но ожидается, что Азия восстановит свое место в качестве премиального экспортного рынка для американских грузов топлива уже в мае, согласно расчетам BloombergNEF.

"Эта идея о том, что "мы восполним пробел с помощью СПГ" — утопична. Нет, вы не можете. Это физически невозможно сделать, в мире недостаточно СПГ для этого”, — сказал Смит информагентству.

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Европа может остаться без российского газа. Когда опустеют хранилища и наступит газовый кризис?
Автор: Ольга Лебедева
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