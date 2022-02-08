The Telegraph: США очень много потеряют, если отключат Россию от SWIFT

Соединённые Штаты очень сильно рискуют, превращая доллар в оружие, считает британское издание The Telegraph.

Отмечается, что в случае эскалации ситуации на Украине Россия будет отключена от платёжной системы SWIFT. По крайней мере, такие угрозы звучат на протяжении вот уже нескольких месяцев.

В случае гипотетического отключения от платёжной системы, американским банкам и брокерам не будет разрешено работать с Россией. Кроме того, финансовым учреждениям в любой другой точке мира будет запрещено вести какие-либо дела с этой страной, её компаниями или гражданами, сохраняя при этом доступ к американской финансовой инфраструктуре, говорится в статье, перевод которой опубликован ИноСМИ.

Но оборотной стороной этого является тот факт, что американское руководство своими руками ослабит роль доллара в мировой экономике. Ещё важнее то, что ухудшится ситуация в мировой экономике.

А платить за это будут в первую очередь потребители в Европе, куда направлен значительный поток экспорта из России. The Telegraph прогнозирует, что наступит "паралич" стран, зависящих от российского сырья. В финансовых учреждениях, где российские активы составляют большую часть баланса, ситуация будет ещё хуже.

"Превращение доллара в оружие не может в одночасье покончить с долларом как резервной валютой, но это может способствовать ускорению таких изменений. Хотя использование доллара в качестве оружия обходится гораздо дешевле, чем использование вооруженного конфликта для достижения тех же целей, оно не обходится без потерь, за это придется платить", — цитируется в статье доклад "Атлантического совета".

Отметим, что на Западе весьма популярны рассуждения на предмет того, что Россия якобы может использовать поставки энергоносителей в качестве средства давления на потребителей и даже в качестве "оружия". Но как при этом расценить угрозы запретить российским банкам и компаниям расчёты в долларах?

Напомним, во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что Москва не считает нужным обращать внимание на заявления Вашингтона об антироссийских санкциях.

Сами инициативы - в первую очередь, американских законодателей - он назвал "мракобесными". А конгрессмены и сенаторы, по словам Панкина, давно потеряли связь с реальным миром и живут «царстве собственных фобий» в отношении России.