Мантуров: товарооборот между РФ и США за 11 месяцев вырос на 43,5%

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров после онлайн-встречи с бизнесменами США заявил, что товарооборот между Америкой и Россией значительно вырос. За 11 месяцев прошлого года он превысил 31 млрд долларов. Это на 43,5% выше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте Минпромторга.

"И если в 2020 году на фоне ковидной неопределённости взаимная торговля ожидаемо просела на 9% (до 23,9 миллиарда долларов), то в прошлом году мы получили существенный разворот. По итогам января-ноября рост составил 43,5% (до 31,2 миллиарда долларов). Причём российский экспорт увеличился на 62,6%, а импорт товаров из США – на 28%", - рассказал Мантуров.

По его мнению, это "должно обеспечить дальнейшее развитие партнёрства по мере, как все мы надеемся, ослабления тисков пандемии".

Глава Минпромторга отметил также, что "бизнес, если хочет, находится в стороне от политического контекста". Свидетельством этому является присутствие на онлайн-встрече представителей двенадцати крупнейших американских компаний, задействованных в авиастроении, металлургии, фармацевтике и других отраслях.

Значимым аспектом инвестиций США в РФ является, по мнению министра, и то, что большая часть капитала (порядка 75%) вложено в производственный сектор.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.