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Товарооборот между Россией и США умудряется расти, несмотря на санкции

Экономика » Прогнозы и статистика

Товарооборот между Россией и США в первом квартале "подскочил" на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,88 млрд.

Товарооборот между Россией и США умудряется расти, несмотря на санкции

Эти цифры обнародовала пресс-служба департамента экономической политики, имущественных и земельных отношений Москвы (Моспром).

Согласно данным ведомства, экспорт российского капитала на американский рынок в первом квартале 2021 года увеличился на 7,6% и составил почти $1,87 млрд.

Доля Москвы в общем товарообороте за последние три года постепенно увеличивается: с 39,2% в 2018 году до 52% в 2020 году, до нынешних 55,3%.

Экспорт промышленной продукции из российской столицы на рынок США составил $1,02 млрд, что на 29,2% больше, чем в 2020 году. К ним относятся механическое оборудование и изделия для металлургической и электронной промышленности. Москва также занимает огромную долю в экспорте сельскохозяйственной продукции и кондитерских изделий.

"Соединённые Штаты остаются одним из ключевых партнёров Российской Федерации в торговле”, — цитирует "Моспром" заместителя мэра по экономической политике, собственности и земельным отношениям Владимира Ефимова.

Напомним, в июне президент России Владимир Путин высоко оценил рост товарооборота между Россией и США, заявив, что это неизбежно пойдет на пользу обеим странам. Вместе с тем он выразил сожаление по поводу введенных Вашингтоном ограничений на экономическое сотрудничество стран.

"В результате этих ограничений, в том числе и для американских компаний, некоторые американцы ушли с убытками и передали свой бизнес в руки конкурентов из других стран. Но почему? Смысла практически нет, но потери есть”, — заявил Путин на пресс-конференции по итогам июньского саммита в Женеве.

Что касается будущего экономического сотрудничества, то Путин сказал:

"Это зависит от американской стороны, мы никаких ограничений не вводим”.

По данным Офиса торгового представителя США, Россия в 2019 году занимала 40-е место на американском рынке экспорта товаров и 20-е место по объему импорта.

  • В ходе последнего раунда антироссийских санкций в апреле правительство США запретило американским компаниям инвестировать в российские облигации.
  • Месяцем ранее Вашингтон объявил о расширении ограничений на экспорт в Россию, в том числе товаров оборонного назначения.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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